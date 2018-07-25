جريمة قتل تهز القطامية.. والسبب صادم

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زوجة

دريم

الإبراشي

زوج

الأنجاب

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا مصورًا عن واقعة غريبة لصاحب مقهى قام بإلقاء زوجته من الطابق الخامس بالقطامية لإنجابها الإناث .

وقالت والدة الضحية خلال لقائها بكاميرا برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، إن المتهم قام بإلقاء زوجته من الطابق الخامس وسط عويل وصراخ من الجيران لمنعه من ارتكاب الحادث .

وأضافت أن والدة المتهم كانت قد أغلقت باب الشقة على نجلها وزوجته حتى  يعتدي عليها بالضرب ويقتلها، مطالبة بضرورة القبض على تلك السيدة لأنها ساهمت في ارتكاب الحادث .

وأوضح  شقيق "الضحية" أن شقيقته لم ترتكب أن خطأ لمجرد أنها أنجبت فتيات، لافتًا إلى أنه سبق وأن طلب منها أن تترك المنزل لزوجها ولكنها رفضت من أجل بناتها .
شاهد الفيديو..

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