» نقل مطربة شهيرة للمستشفى بسبب جرعة مخدرات زائدة

25 يوليه 2018 - 09:16 ص

أكدت وسائل إعلام أمريكية أنه جرى نقل مطربة البوب الشهيرة ديمي لوفاتو إلى إحدى المستشفيات بلوس أنجلوس بسبب تناولها جرعة مخدر زائدة .



كانت شرطة لوس أنجلوس سارعت الثلاثاء إلى منزل لوفاتو بعد الكشف عن حالة طوارئ طبية في هوليود هيلز، حيث تقطن المغنية.

وأفادت تقارير نشرها موقع "تي.أم .زد" لأخبار المشاهير أنه " تم إعطاء لوفاتو عقار نلوكسن الذي يعالج الجرعات الزائدة من المخدرات"، بعد الاشتباه في تعاطيها الهيروين.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن "لوفاتو (25 عاما) في حالة مستقرة".

وعانت لوفاتو من إدمان المخدرات لسنوات عدة.



كانت لوفاتو ألغت حفلتها الموسيقية في لندن الشهر الماضي، وأعلنت هذا الخبر عبر تويتر قبل ساعات من بدء الحفل.

وأطلقت لوفاتو أغنية الشهر الماضي عنوانها "متزن"، وجاءت كلماتها كالتالي: "أمي، أنا آسفة جداً لأنني لست متزنة كما يجب أن أكون، وأرجوك أبي أن تسامحني على المشروبات المسكوبة على الأرض".

وتختم لوفاتو أغنيتها "أنا آسفة، أنا هنا مرة أخرى، وسأعدكم بالحصول على المساعدة، لم يكن في نيتي فعل ذلك، أنا آسفة على حالتي".

ويقول جمهور لوفاتو إن صراع المغنية مع اضطراب المزاج والشره المرضي والإدمان - الذي طالما وثقتهم في أغنياتها- ساعدت في التغلب على معاناتهم الخاصة.

ومع انتشار التقارير عن حالة لوفاتو الصحية، قام عشرات الآلاف من الأشخاص بتغريد هاشتاغ "الدعاء لديمي".

ووفقاً لمسؤولي الصحة في الولايات المتحدة، فإن 115 أمريكياً يموتون يومياً في البلاد بسبب الجرعات الزائدة من مادة الأفيون، كما أن هذه الجرعات أودت بحياة 250 ألف أمريكي خلال العقد الماضي.