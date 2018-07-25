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القضاء يثبت تورط "ملكة سناب شات" في مقتل صديقها

عرب وعالم

فاطمة خان
فاطمة خان

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ملكة سناب شات

فاطمة خان

أثبت القضاء البريطاني تورط فاطمة خان المشهورة باسم "ملكة سناب شات" في مقتل صديقها الذي نشرت فيديو له أثناء احتضاره .

وانتهت الهيئة (بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد) إلى أن فاطمة (21 عاما) مذنبة بتهمة القتل غير المتعمد.

وكانت فاطمة قد نشرت مقطع فيديو في ديسمبر/ كانون الأول 2016، لصديقها خالد صافي (18 عاما) وهو يحتضر، على موقع سناب تشات مع رسالة تحذيرية تقول فيها، "إن هذا ما يحصل لمن يعبث معي".

وفي جلسة الاستماع تبين أن فاطمة رتبت مع عشيقها السابق رازا خان، لقتل صافي الذي تبين أنه تلقى عدة طعنات بالسكين أدت لوفاته.

وأظهرت كاميرات المراقبة في مكان وقوع الجريمة، فاطمة تصور مشهد الهجوم بهدوء بينما كانت تتحدث على هاتف آخر مع شريكها في الجريمة والذي كان يحاول الهرب.

وكما هو الحال مع جميع مقاطع فيديو موقع التواصل الاجتماعي سناب تشات، حُذف المقطع تلقائيا في غضون 24 ساعة.

غير أن إحدى متابعات فاطمة على سناب شات، سجلت مقطع الفيديو، واستخدم بعد سنتين كدليل رئيسي في محاكمتها.

ونفت فاطمة تهمة التخطيط لقتل صديقها وقالت إنها "شعرت بالخزي" لنشرها مقطع الفيديو لمقتله.

وقالت المدعية العامة كيت بيكس، إن فاطمة ذهبت صحبة صديقها صافي إلى مقهى كوستا بالقرب من عملها في منطقة نورث أكتون، غرب لندن.

وأضافت "بعد ذلك وصل رازا خان إلى حيث كانا جالسين حاملاً سكينا كبيرة، وأخرج صافي مفكا كان بحوزته، على ما يبدو، ثم اشتبكا لمدة 15 ثانية حسبما أظهرت كمرات المراقبة".

كما أوضحت أن صافي مات متأثرا بجراحه فيما أصيب خان بطعنات لكنه فر هاربا من موقع الجريمة، ومازال مكانه مجهولا.

ومن المقرر أن يصدر حكم نهائي على فاطمة خان في 30 من يوليو/ تموز الجاري.

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