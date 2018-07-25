  • الأربعاء 25 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر10:43 ص
بحث متقدم
ليبرمان

ليبرمان يطالب بإصدار قانون يسمح بتصفية الأسرى الفلسطينيين

وزير البترول

البترول تزف بشرى سارة للمواطنين

نبيل الحلفاوي

"الحلفاوي": شخصية وحيدة إذا ذكر اسمها لا تهاجم

صورة من الفيديو

جريمة قتل تهز القطامية.. والسبب صادم

الدولار

أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم

صلاح

سر تغيير صلاح لصورته على إنستجرام بهذه الصورة الغريبة

مرتضى

مرتضى يهين شيكابالا بعد بيانه المحرج

أوفير دافيدزا

محترف مصري يتفاجأ أن زميله بالفريق صهيوني .. ماذا فعل؟

المرأة المصرية

بريطانيا تنفى شائعة اللجوء السياسى لنساء مصريات

منزل المتهم

محامي ضحايا دمياط يكشف مفاجآت مثيرة عن القاتل

في القليوبية

بالصور.. ضبط 4 أطنان مخلل فاسد داخل مصنع في بنها

قضايا وحوادث

المصنع
المصنع

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

حريق هائل فى مصنع بويات في الإسكندرية

#

ضبط تمثال أثرى بحوزة عامل بالمنيا

#

نفوق أطنان من الأسماك بسبب انقطاع المياه بالقنطرة

#

مصرع عامل دخل خزان مصنع مخللات بمطاي

زوجة

دريم

الإبراشي

زوج

الأنجاب

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، برئاسة سامي رجب مراقب عام الأغذية، بشن حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، وذلك للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة لجمهور المستهلكين، وضبط المخالفين والمتلاعبين بقوت وصحة المواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور ياسر عطايا مدير عام الطب الوقائي.

وقام فريق مراقبة الأغذية، بالمرور على مخزن ومعملي طرشي بمدينة بنها، وتم ضبط 4 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي، عبارة عن طن دقة شطة، وطن ونصف فلفل مخلل، وطن ونصف بصل مخلل، جمعيها بدون بيانات وغير محتفظة بخواصها الطبيعية.

كما تم إعدام 300 كيلو جرام جزر به عفن وغير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تبين عدم صلاحية المكان لتصنيع المحلات، وعدم حمله تراخيص لممارسة تصنيع السلع الغذائية، مما يشكل ذلك خطرًا داهمًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، كما تم إخطار الأجهزة المعنية لاستصدار قرار غلق للمنشأة لمخالفتها الشروط الصحية.






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انقلاب يوليو .. من هنا بدأ الانهيار

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ثورة يوليو وعبدالناصر وروايات الخصوم

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وصف غريب من أسامة كمال لرقصة كيكي
» نقل مطربة شهيرة للمستشفى بسبب جرعة مخدرات زائدة
» وقف تجربة "الفياجرا للنساء" بعد تسببها في وفاة 11 طفل
» القضاء يثبت تورط "ملكة سناب شات" في مقتل صديقها
» رجل فتح قبرًا وقرر إحياء الميت الذي به فكانت نهايته مأساوية
» زوج ممثلة إباحية يطلب الطلاق: أصلها خانتني
» غضب من مبابي بعد أن تجاهل "صلاح" و "ميسي"
» بأمر الطب .. رونالدو يملك قوى خارقة
» ابنة ترامب تغلق شركتها بعد تهم باستغلال منصب والدها
» شركة تمنح عمالها 3 أيام إجازة أسبوعيا وكانت النتيجة مفاجأة
» برشلونة يضحك على "روما" ويضم الجناح الطائر

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى
محمود بديوي، الرابع مكرر في الثانوية العامة "أدبي"
مخدرات