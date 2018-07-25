بالصور.. ضبط 4 أطنان مخلل فاسد داخل مصنع في بنها

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، برئاسة سامي رجب مراقب عام الأغذية، بشن حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، وذلك للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة لجمهور المستهلكين، وضبط المخالفين والمتلاعبين بقوت وصحة المواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور ياسر عطايا مدير عام الطب الوقائي.

وقام فريق مراقبة الأغذية، بالمرور على مخزن ومعملي طرشي بمدينة بنها، وتم ضبط 4 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي، عبارة عن طن دقة شطة، وطن ونصف فلفل مخلل، وطن ونصف بصل مخلل، جمعيها بدون بيانات وغير محتفظة بخواصها الطبيعية.

كما تم إعدام 300 كيلو جرام جزر به عفن وغير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تبين عدم صلاحية المكان لتصنيع المحلات، وعدم حمله تراخيص لممارسة تصنيع السلع الغذائية، مما يشكل ذلك خطرًا داهمًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، كما تم إخطار الأجهزة المعنية لاستصدار قرار غلق للمنشأة لمخالفتها الشروط الصحية.