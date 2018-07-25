"التجاريين" تكشف تفاصيل حريق مقرها برمسيس

25 يوليه 2018 - 01:50 ص

كشف الدكتور حاتم قابيل الأمين العام لنقابة تجاريين القاهرة، عن أن المعاينة المبدئية للجهات المختصة تشير إلى أن ماسًا كهربائياً بأجهزة التكييف سبب حريق نادي العاصمة بالدور الثالث بنقابة تجاريين القاهرة بشارع رمسيس.



وأوضح "قابيل"، في بيان له في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن جميع المستندات وأوراق النقابة سليمة ولا توجد بها خسائر.

