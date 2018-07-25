السعودية تعتمد خطة الطوارئ لموسم الحج

25 يوليه 2018 - 12:41 ص

اعتمدت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام 1439هـ، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.



وقال مدير عام الدفاع المدني السعودي الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إن القرار اتخذه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني السعودي من منطلق حرص المملكة السعودية على تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، ودعم جهود الدفاع المدني لأداء مهامه في مواجهة جميع المخاطر خلال موسم الحج .



وأضاف الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن الخطة تركز على تجنيد كامل الطاقات البشرية والآلية وتوظيف جميع الإمكانيات لتوفير سبل السكينة والاطمئنان للحجاج.



وأشار إلى أن الخطة تضمنت آلية مواجهة حالات الطوارئ المحتمل وقوعها في منطقة المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة من خلال تحليل المخاطر والاستعداد لمواجهتها ووضع الخطط اللازمة للوقاية منها وتهيئة كل الإمكانات، وتنسيق جهود (33) جهة حكومية تشارك في أعمال الحج لمواجهة ما قد يحدث من الافتراضات الواردة في الخطة وتوفير السلامة لحجاج بيت الله الحرام من جميع أخطار الحوادث والكوارث.



ولفت الفريق العمرو، الانتباه إلى أن تنفيذ خطة الطوارئ يتضمن الاستعانة بفرق المتطوعين في الدفاع المدني لإنجاز بعض المهام الموكلة إليهم لمساعدة الجهات المعنية في تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء مناسك الشعائر المقدسة، وإرشادهم في مناطق الحج بالعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة ونزولاً عند رغبة بعض الشباب الذين يرغبون في العمل التطوعي من منطلق حبهم في خدمة ضيوف الرحمن.



وفي السياق ذاته، وجه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بالمملكة السعودية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج وتطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يثبت مخالفته لمضمون القرار بإدخال أو استخدام الغاز المسال بأي مشعر.

