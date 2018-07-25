هذا هو سبب سرعة نقل السفارة الأمريكية للقدس

25 يوليه 2018 - 12:39 ص

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن إيران لم تعد «نفس الدولة» التي كانت عليها، وأن واشنطن على استعداد لعقد «اتفاقية حقيقية» مع طهران، واصفاً الاتفاقية النووية التي وقعتها الإدارة الأمريكية السابقة بأنها «كارثة».



وأضاف ترامب، في حديثه إلى المحاربين القدامى في ولاية ميزوري الأمريكية، أن واشنطن لازالت تسعى إلى نزع السلاح من كوريا الشمالية، وإلى ضمان مستقبل من الازدهار والسلام في شبه الجزيرة الكورية، إلا أنه أوضح أنه ليست هناك دلائل على أن كوريا الشمالية بدأت عملية التخلص من موقع رئيسي للصواريخ.



ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تقوم الآن بأكبر إعادة بناء لقواتها المسلحة في تاريخها، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 700 مليار دولار للدفاع الأمريكي هذا العام، و716 مليار دولار العام القادم، كما أكد تصميم بلاده على التخلص من تنظيم «داعش».



وأضاف أنه عندما تولى الرئاسة الأمريكية كانت أمامه وثيقة بقيمة مليار دولار مخصصة لنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، كان ينبغي التوقيع عليها، مشيراً إلى أنه سعى إلى سرعة نقل السفارة .



وفي تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، قال ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه قلق بشدة من أن روسيا ستحارب بقوة كبيرة لتحظى بتأثير على الانتخابات الأمريكية المقبلة.



وأوضح أنه «بناء على حقيقة أنه لا يوجد رئيس أكثر شدة حيال روسيا مني، (الروس) سيدفعون بشدة باتجاه الديمقراطيين.. بالتأكيد هم لا يريدون ترامب».



وواجه ترامب انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول موقفه من مسألة التدخل الروسي في الانتخابات، بعد مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي لم يجزم فيه بدور روسيا في انتخابات 2016 الرئاسية رغم تأكيدات أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

