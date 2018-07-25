مصر تشتري 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني وروماني

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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني وروماني للشحن في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل.
وأوضح أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه تم شراء 120 ألف طن قمح روماني و240 ألف طن قمح روسي و60 ألف طن قمح أوكراني.

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