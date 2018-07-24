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أسباب حوادث الغرق المتكررة في شاطئ النخيل

دفتر أحوال الوطن

شاطئ النخيل (أرشيفية)
شاطئ النخيل (أرشيفية)

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كشف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، عن أسباب حوادث الغرق المتكررة في شاطئ النخيل، موضحًا أن الشاطئ شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعا في نسبة "الدوامات".
وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء، أن المحافظة وضعت علامات إرشادية تحذر المواطنين من النزول إلى المياه ولكن بعض المواطنين لم يلتزم بهذه التحذيرات.
وأوضح: "بدأنا نمنع المواطنين من نزول المياه، ولجأنا لـ"كتابة الإقرار" نظرًا لمخالفة التعليمات، موجهًا حديثه للمواطنين قائلًا: نرجو من كافة المواطنين عدم النزول إلى شاطئ النخيل؛ لأنه شاطئ "خطر" عليهم وعلى أسرهم وذويهم.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن اللجنة المشكلة لبحث الأمر ستعرض توصيات قد يكون من بينها إغلاق شاطئ النخيل تمامًا أو وضع "مصدات" للأمواج.

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