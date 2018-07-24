عضو لجنة الفتوى ينصح دينا الشربيني بـ"التوبة"

24 يوليه 2018 - 11:08 م

قال الدكتور سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى السابق، إن «معلوماتي عن رقصة كيكي أنها صادرة عن مطرب همجي أفريقي، وانتشرت في دول رعاة البقر، وبعدها في دول الخليج ومصر».



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «ten»، الاثنين، أن «الرقصة في الغرب تقام في طرق جانبية، وليست رئيسية، والرقصة من عمل الشيطان، وقال الله (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْه)».



وتابع: «يا حسرتاه على شبابنا، والرسول قال لنا (أعطي الطريق حقه)»، ناصحًا: «بنتي دينا الشربيني، التي ابتدعت تلك الرقصة وبدأت نشرها في مصر، أن تتراجع عما فعلته لأنه فعل حرام».

