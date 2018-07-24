معلومة خطيرة بشأن ارتفاع درجات الحرارة

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أكد هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، أن مرض الاكتئاب العقلي تصاحبه حالة حزن شديدة للمريض، ويرى المريض أنه هو وأولاده وزوجته سبب المشاكل في الحياة، ويبدأ التخلص منهم وينتحر بعدها للتخلص من الآلام.
وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، الاثنين، أن الغيرة المرضية لدى بعض المرضى لا يمكن تتغيرها مهما كان.
وأضاف أن قتل الأب لأبنائه وزوجته في دمياط ناتج عن أمراض عقلية شديدة، موضحًا أن الإنسان الطبيعي يكون مجهدًا جدًا في درجة الحرارة العالية، والاكتئاب يزيد بشدة مع ارتفاع درجات الحرارة، وأن نسب الانتحار في مصر قليلة جدًا، لأن الناحية الإيمانية لدينا عالية جدًا.

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