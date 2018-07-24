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ضبط 4 أشخاص بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان في المنيا

قبلي وبحري

امن لمنيا
امن لمنيا

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تمكنت سلطات الأمن بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى بمحافظة المنيا من ضبط 4 أشخاص بتهمة انتمائهم إلى جماعة الإخوان بمركز مطاى شمال المحافظة.

وقال مصدر أمنى: "إن قطاع الأمن الوطني بالاشتراك مع مباحث مديريه أمن المنيا برئاسة اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية بالمحافظة قد تمكن من إلقاء القبض على 4 أشخاص لانضمامهم لجماعة الإخوان المحظورة وهم (ج. م مدرس، و.م عامل،  ح.و.ط موظف بشركة الكهرباء، و،ع  مزارع) وجميعهم مقيمون بمركز مطاى شمال المحافظة وذلك خلال حمله أمنية".

وجرى استجواب المتهمين قبل عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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