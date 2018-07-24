ثورة يوليو وعبدالناصر وروايات الخصوم

24 يوليه 2018 - 09:35 م

تقف الأجيال الجديدة مشدوهة فاغرة أفواهها عندما تقرأ وتسمع قصص الحياة الوردية في مصر قبل ثورة 23 يوليو 1952 التي تتداول حكايات الرخص وكيلو اللحمة الذي يباع بقروش زهيدة والسيارات التي لا يتجاوز سعر أغلاها مئات الجنيهات ونظافة العاصمة وسحر الإسكندرية. وتصدم تلك الأجيال عندما يقال لها إن مصر كانت تفوق أوروبا جمالا ونظافة وسحرا وكانت قبلة الباحثين عن عمل وإقامة مريحة.



حكايات لا تقوم على حقيقة، يرويها من لهم حساباتهم السياسية وخصوماتهم مع أنظمة ما بعد 23 يوليو، الكارهون لعبدالناصر، والذين لا يرونه إلا ضابطا من الجيش، ولا ينظرون إلى الثورة إلا من زاوية أنها جاءت بواسطة العسكريين ووضعت بذرة الحكم العسكري.

أقوال من وحي الخصومات السياسية لا تعكس أي موضوعية، فالجيش ليس مغايرا لبقية الشعب المصري ولا متمايز طائفيا أو عرقيا. لا هم شركس ولا مماليك. جميعهم أبناء المصريين سواء كانوا من الرتب العسكرية أو من المجندين. معظم الشعب المصري وخريجو جامعاته ومثقفوه هم عناصر هذا الجيش، سواء خلال فترة التجنيد الإلزامي، أو من بواسطة الالتحاق بالكليات العسكرية التي تؤهل الضباط والطيارين وغيرهم.

هذه الوقفة ضرورية لأن من يعادي ثورة يوليو ويراها انقلابا عسكريا محضا، ينطلق من خصومته مع الجيش ومن وجهة نظره في نوعية أنظمة الحكم التي تلت الثورة.

كانت مصر صغيرة الحجم والسكان قبل 23 يوليو، لكن معظم سكانها ما عدا طبقة النصف في المائة كانوا جائعين أجراء عند الباشوات الذين تملكوا العزب وجعلوا من سكان القرى والأرياف عبيدا لهم. كانت القاهرة والإسكندرية ساحرتين بصغرهما وقلة عدد السكان، لكنهما كانتا لطبقة النصف في المائة بنواديها وملاهيها ومتاجرها الفخمة. هم الذين يستطيعون السهر والتسوق والتنزه والسكن في عوامات على النيل. أما باقي الشعب فكان من الحفاة العراة الذين أطلق عليهم الانجليز "أصحاب الجلابيب الزرقاء".. يجدون بالكاد خبز "البتاو" المصنوع من طحين الشعير أو الذرة، أما خبز القمح فكان رفاهية لا يقتربون منها!

عاش والدي عليه رحمة الله فترة الملكية وبؤسها وكان يحكي لي كشاهد عيان عن حجم الجوع المنتشر في ذلك الزمن، وعن فساد الأحزاب والباشوات ورجال السياسة، وعن الديمقراطية الشكلية التي تمتعت بها طبقة الأثرياء فقط في إدارة مصالحهم، أما أبناء الشعب الفقراء فكانوا مجرد متفرجين على ما يحدث، وما أسهل أن يعتقلهم البوليس السياسي ويزج بهم في غياهب السجون.

انتشرت الأمراض في كل ربوع مصر. كان أباؤنا وأجدادنا يؤرخون بها الأحداث التي مرت بهم، فيقولون سنة الملاريا أو سنة الكوليرا أو سنة الوباء. في قريتي في سنة الملاريا كانوا يحملون النعوش عدة مرات في اليوم الواحد إلى مثواها الأخير، فلا أدوية ولا أطباء ولا وحدات صحية كالتي ملأت القرى بعد الثورة.

عندما قامت الثورة وضعت نصب عينيها الشعب الفقير المريض الجائع الذي كان يعاني من فساد الأحزاب والحكام، ومن ثم وضعت مبدأها الرئيسي العدالة الاجتماعية وتوالت قراراتها العظيمة مثل مجانية التعليم الذي اتاح لكل مصري حق التعلم من الابتدائي إلى الجامعة، وجعل كل المصريين يستطيعون دخول الكليات العسكرية والعلمية.