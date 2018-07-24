الجيش اللبناني يعلن مقتل أخطر تاجر مخدرات بالبلاد

24 يوليه 2018 - 08:39 م

أعلن الجيش اللبناني، قتل المطلوب علي زيد إسماعيل الذي يصفه الإعلام اللبناني بـ "إسكوبار لبنان"، وذلك مع 7 آخرين من أتباعه إثر اشتباك الجيش اللبناني مع مطلوبين في بلدة الحمودية البقاعية شمال شرقي لبنان.

وتناقلت وسائل إعلام لبنانية صورة علي زيد إسماعيل المطلوب بـ 2941 مذكرة توقيف مضرجاً بدمائه إثر المداهمة التي نفّذتها قوّة من الجيش اللبناني صباح الاثنين في الحمودية ــ بريتال، والتي أفضت إلى مقتله.

وأوردت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش في بيان: "إلحاقاً لبيانها السابق المتعلق بتنفيذ قوة من الجيش عمليات دهم في بلدة الحمودية – بريتال، تعرضت القوة المذكورة لإطلاق نار من قبل مجموعات مسلحة تابعة للمدعو علي زيد إسماعيل، وقد اضطر عناصر القوة إلى الرد بالمثل، ما أدى إلى مقتل 8 مسلحين وتوقيف 41 شخصاً بينهم 6 جرحى من المجموعات المذكورة، كما ضبطت كمية من الأسلحة والمخدّرات."

وأضاف المصدر أنه "تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص، فيما تستمر قوى الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ التدابير اللازمة لتوقيف باقي المطلوبين".

ويُعدّ إسماعيل من أخطر تجار المخدرات، وهو من المطلوبين في مذكرات توقيف عدّة لإيقاف جرائمه التي تطال الشباب في كافة المناطق اللبنانيّة.