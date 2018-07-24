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معاينة النيابة: حريق "التجاريين" بسبب ماس كهربائي

قضايا وحوادث

نقابة التجاريين
الحريق

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ماس كهربائي

الحريق

النيابة

التجاريين

انتهت نيابة الأزبكية من معاينة آثار الحريق، الذي نشب بمبنى نقابة التجاريين في شارع رمسيس بمنطقة وسط القاهرة.

وتبيّن من المعاينة المبدئية، أن الحريق نشب في الطابقين الثالث والرابع من المبني، وتدمير محتويات الطابقين تمامًا، ومن بينها مطعم النقابة، فيما تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للطوابق الأخري، وكشفت المعاينة الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائي في أحد التكييفات بالنقابة.

وتواصل النيابة الاستماع، إلي أقوال موظفي النقابة، الذي صدف تواجدهم وقت اندلاع الحادث، الذين أكدوا أنهم بمجرد رؤيتهم للنيران المشتعلة فروا هاربين خوفًا على حياتهم.

وتنتظر النيابة تقرير المعمل الجنائي بعد أخذ عينات من موقع الحريق، لمعرفة سبب الحريق، الذي نتج منه بعض التحويلات المرورية داخل منطقة وسط القاهرة.

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