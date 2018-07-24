«برلماني»: رفع أسعار الغاز مخالف للدستور

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متابعات - خالد الشرقاوي

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رفع أسعار الغاز

طالب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب باستدعاء مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ارتفاع أسعار الغاز الفترة المقبلة.

وقال في بيان أذاعه الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن": "استنادا للمادة 129 من الدستور، برجاء توجيه سؤال لرئيس الحكومة عن زيادة أسعار الغاز 85 في المائة، مما يحمل المواطنين أعباء ضخمة اقتصاديا واجتماعيا، وستؤدي بالتالي إلى ارتفاع كافة المنتجات والسلع".

وأشار كمال إلى أن هذه الزيادة الملحوظة مخالفة للدستور واللائحة الداخلية للبرلمان؛ بسبب عدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان.


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