خبير اقتصادي: المخدرات أحد أسباب أزمة الدولار

24 يوليه 2018 - 08:25 م

قال شريف دلاور، خبير التنمية الاقتصادية وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية، إن أكبر نزيف للنقد الأجنبي سواء في مصر أو أي دولة في العالم هو المخدرات، مطالبًا البرلمان بوضع تشريع جديد لمعاقبة تجار المخدرات بعقوبة تصل إلى الإعدام.

وأضاف "دلاور"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن المخدرات تشعل الأسواق السوداء في مصر ودول الخارج، موضحًا أن المخدرات تهدد أمننا القومي، وعلينا التصدي لها بقوة.

وأشار "دلاور"، إلى أن 10% من المصريين يتعاطون المخدرات.

وأوضح خبير التنمية الاقتصادية، إن الانطلاق نحو المستقبل يتطلب وضوح الرؤية والأهداف للمجتمع، مشددًا على أنه يجب على المسئولين الشفافية ومصارحة المواطنين، بالإضافة إلى كافة توضيح التحديات التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون المسئول قادر على التحدث مع المجتمع وإقناعه.

وأكد "دلاور"، أن تحرير سعر الصرف كان لابد منه، وهو بمثابة عملية جراحية للاقتصاد المصري لا يمكن تأجيلها.

وقال إن الدين الخارجي يهدد العملة، والدين الخارجي يسبب التضخم، مشيرًا إلى أن الدين الداخلي في اليابان وإنجلترا أكبر من الدين الداخلي في مصر، مطالبًا بوضع بعض الآثار المصرية المتروكة في المخازن في متاحف عالمية بهدف الانتفاع بها واستغلالها.

وأكد أن مصر لا ينقصها الموارد، بل نعاني من سوء إدارة الموارد، متابعًا "مصر في حاجة إلى تحديث طرق الإدارة".