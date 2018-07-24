حالات الرعب تزداد في إسرائيل 300%

24 يوليه 2018 - 08:17 م

كشفت صحيفة "يديعوت"، اليوم الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في عدد المترددين على العيادات النفسية ومراكز الدعم النفسي لسكان غلاف غزة، بسبب رعب الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من غزة.

وأوضحت أنه تم تسجيل زيادة قدرها 300% في عدد الذين هم بحاجة إلى العلاج من مراكز الدعم النفسي والصمود.

وأضافت الصحيفة أن مراكز الدعم سجلت نسبة في المجلس الإقليمي وساحل عسقلان ارتفاع من 19 إلى155حالة، فيما ارتفع العدد في المجلس الإقليمي سدوت النقب من 23 إلى 98، وقد ارتفع العدد في المجلس الإقليمي أشكول من 64 إلى 194، وارتفع العدد في سديروت من 28 إلى 121.