رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن أسماء 4 مرشحين لخلافة «كوبر»

24 يوليه 2018 - 08:14 م

كشف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، عن أسماء المرشحين الأربعة لخلافة الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي رحل عقب وداع الفراعنة لمنافسات كأس العالم 2018.

وأكد أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة في مؤتمر صحفي، الذي أقيم بمقر اتحاد الكرة، أن الرباعي "لويس بينتو «كولومبيا»، وكيكي فلوريس «إسبانيا»، وحيد خليلوزيتش«البوسنة»، وخافيير أجيري «المكسيك»، هم المرشحون الأربعة لتدريب الفراعنة.

وقال مجاهد، «شكلنا لجنة لبحث السير الذاتية المعروضة، ركزنا على أبرز الأسماء واللجنة عرضت على مجلس إدارة الاتحاد بعد دراسة الجوانب الاقتصادية والفنية».

وأضاف، «كيكي فلوريس، ووحيد خليلوزيتش، وخافيير أجيري، ولويس بينتو هما الأقرب».

وتابع: «لم نحدد أي موعد للإعلان، لكن بنهاية الأسبوع المقبل ستنهي اللجنة عملها وسيجتمع المجلس لمناقشة القرار، لم نستطع تحديد السقف المادي المناسب بعد، فاتحاد الكرة هو المعني بالأمور المادية فنحن لا نعتمد على شركات راعية».

وأردف: «لم نشعر بالعجز مع هيكتور كوبر طوال الأربع سنوات، فنحن نضع خطة طويلة الأجل عندما نقيم الأمور ماديا».

وأتم، «أهم شروطنا للتعاقد هي أن يكون ملائما لخطتنا المادية في اتحاد الكرة وملائما لمواردنا وأن يكون فنيا على قدر جيد لمنتخب بحجم منتخب مصر».