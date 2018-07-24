موافقة تاريخية على إقامة حكم ذاتي للمسلمين في الفلبين

24 يوليه 2018 - 08:01 م

صادق مجلس النواب الفلبيني، اليوم الثلاثاء، على قانون يمنح الحكم الذاتي لمنطقة مينداناو، التي يعيش بها شعب مورو المسلم، جنوبي البلاد.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من مصادقة مجلس الشيوخ الفلبيني على القانون ذاته، الذي يحمل اسم "قانون بانجسامورو الأساسي".

وأفادت وسائل إعلام فلبينية بأن القانون تم رفعه إلى الرئيس رودريجو دوتيرتيه للمصادقة عليه؛ وهي خطوة أخيرة كي يدخل حيز التنفيذ.

وقانون "بانجسامورو الأساسي" كان تتويجا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية و"جبهة مورو" الإسلامية قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق بينينو أكينو الثالث.

وسيترتب عليه إنشاء منطقة "بانجسامورو" ذات الحكم الذاتي في منطقة "مينداناو".



