قيادي إخواني بارز يدعو الجميع للحوار ونسيان الماضي

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أحمد رامي، المتحدث باسم حزب "الحرية والعدالة"
أحمد رامي، المتحدث باسم حزب "الحرية والعدالة"

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الإخوان

الحرية والعدالة

احمد رامي

دعا أحمد رامي، المتحدث باسم حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" إلى ضرورة الحوار مع الجميع والتوافق جزئيا وعدم الحديث عن الماضي مجددًا.

وقال رامي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ومن علامات التيه انصراف و قصر النظر إلى الماضي دون المستقبل، 23 يوليو ثورة ولا انقلاب؟ الإخوان باعونا في محمد محمود ولا الجميع باع الإخوان في رابعة؟ 30يونيه غير 3 يوليو؟".

وأضاف: "ألف سؤال وسؤال عن الماضي وغابت التصورات عن المستقبل، مهم أن ننظر للماضي لكن الكارثة أن نعيش فيه، مفيد أن نتحاور ونذكر ما مضى لكن لنتوافق جزئيًا ونحن نسير للغد".

وتابع: "التاريخ لن يمكننا تغييره والمستقبل لن يصنعه غيرنا، فلا يستغرقكم ما لا يمكن تغييره عما أوكل إليكم صنعه".


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