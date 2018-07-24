عبدالعال: الظروف هي التي فرضت الطوارئ

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البرلمان

الإرهاب

مجلس النواب

الطوارئ

على عبدالعال

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد هي التي فرضت حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الطوارئ لم يخرج عن الحالات الخاصة بالإرهاب.

وقال "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة المسائية، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة، أن الحريات مصونة في مصر طبقا للدستور والقانون، مضيفًا "دولة هي قلعة الحريات فرضت الطوارئ لفترة ثم قننت أحكامه في قانون عام، وأنا قادم مؤخرا من إيطاليا ووسط المدينة هناك مدرعات للجيش وأسلحة أي إنه في حالة استعداد للرد على الإرهاب.

وأوضح أن ظاهرة الإرهاب السيئة فرضت نفسها في كثير من الدول، حتى الآمنة منها تخشي انتقال تلك الظاهرة إليها حيث إن الإرهاب لا أحد يعلم متى أو أي مكان ممكن أن يوجه ضربته إليه.

وأضاف: "لابد أن تكون هناك حالة استعداد، هذه الظاهرة السيئة التي دائما وأبدا ضد البشر لو انتهت تنتهي حالة الطوارئ فلا أحد يرغب فيها إلا لو فرضت عليه".

وتابع: "كلنا كمصريين نتحرك في أرض الوطن من أقصاه لأقصاه ولم يطبق قانون الطوارئ إطلاقا في حالات تخرج عن العمل الإرهابي، المواطنون يتحركون بسياراتهم والتنقل في كل صوره للأشخاص أو الأموال منضبط أي لا غبار عليه طالما الحريات مصونة، وهى مصونة في مصر طبقا للقانون والدستور".


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