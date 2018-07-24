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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات باليونان إلى 74 قتيلًا

عرب وعالم

حرائق الغابات باليونان
حرائق الغابات باليونان

وكالات - خالد الشرقاوي

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اليونان

ارتفاع

حرائق الغابات

حصيلة قتلى

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 74 قتيلًا.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الإخبارية الأمريكية أن نحو 100 شخص أصيبوا بجروح جراء الحرائق، وتلقى آخرون العلاج فى المستشفيات، مشيرة إلى أن السلطات الإسبانية أرسلت طائرتين للمساهمة فى إخماد الحرائق.

وكانت اليونان قد طلبت المساعدة الدولية عبر الاتحاد الأوروبى فى التعامل مع الحرائق التى تجتاح البلاد وتسببت فى إجلاء المئات من السكان وإحراق المنازل.

وصرح رئيس الوزراء اليونانى، إليكسيس تسيبراس، بأن بلاده تمر بوقت عصيب وليلة صعبة، حيث يشارك أكثر من 600 رجل وامرأة من قوات الإطفاء وأكثر من 300 سيارة إطفاء فى عملية مكافحة الحرائق المشتعلة على ثلاث جبهات رئيسية بمنطقة "أتيكا".

ومن المتوقع أن ترسل قبرص وإسبانيا سيارات وأفراد إطفاء إلى أثينا من خلال آلية الحماية المدنية الأوروبية من أجل المساعدة فى إطفاء الحرائق، وقد أعلن مفوض الاتحاد الأوروبى، كريستوس ستيليانديس، أن المساعدات تشمل فريقًا من رجال الإطفاء والمساعدين الطبيين مكونًا من 46 فردًا، بالإضافة إلى عربتين للإطفاء وطائرتين لمكافحة الحرائق.


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