الليلة.. يمكن رؤية حلقات كوكب زحل بالعين المجردة

24 يوليه 2018 - 06:45 م

تشهد سماء المنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، وبداية الليل وقوع القمر الأحدب المتزايد بالقرب من كوكب زحل فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه من خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقات كوكب زحل إضافة إلى تضاريس سطح القمر الرئيسية كالفوهات والشقوق.

وتابعت الجمعية الفلكية بجدة: "كانت حلقات زحل بلغت أقصى ميل باتجاه الأرض فى أكتوبر الماضى"، مشيرة إلى أن كوكب زحل يستغرق 29 سنة ليكمل دورة واحدة حول الشمس، ولذلك فى كل حوالى 14 سنة ونصف نشاهد أما الوجه الشمالى أو الوجه الجنوبى لتلك الحلقات.