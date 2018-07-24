إصابة 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

24 يوليه 2018 - 06:28 م

أصيب 3 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء استهداف طائرة عسكرية إسرائيلية لمجموعة من مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة قرب الحدود الشرقية لشمالي قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، في بيان صحفي، إن "3 فلسطينيين أصيبوا بجراح جراء قصف إسرائيلي شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة ". ولم يحدد "القدرة" طبيعة الإصابات التي وصلت مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا باتجاه مجموعة من مطلقي الطائرات والبالونات قرب حدود الشرقية لمدينة غزة.

وشرع الفلسطينيون باستخدام الطائرات الورقية الحارقة ولاحقا البالونات التي تحمل مواد مشتعلة، في مايو الماضي، كأسلوب احتجاجي على المجازر التي ارتكبتها قوات الجيش بحقهم خلال إحياءهم فعاليات مسيرات العودة التي بدأت في 30 مارس الماضي، ولا تزال مستمرة.

وضمن فعاليات مسيرات العودة، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطنيين وإصابة أكثر من 16 ألفا آخرين بجراح مختلفة.

وتستهدف الطائرات الإسرائيلية العسكرية، بين الحين والآخر، المناطق التي يتواجد بها مطلقو الطائرات الورقية والبالونات الحارقة قرب حدود غزة.

ولم تنجح التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، في وقف هذه الطائرات والبالونات التي تسببت بإحراق آلاف الدونمات من الحقول والغابات في جنوبي إسرائيل، خلال الأشهر الماضية.