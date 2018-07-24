تفاصيل حصار 13 إرهابيًا وقتلهم بالعريش

24 يوليه 2018 - 06:24 م

صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم، بأنه توافرت معلومات تُفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية منزلًا تحت الإنشاء كائن بقرية الياسمين- شارع البحر، حي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش وكرًا لهم.

وأضاف المصدر، أنه عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وباستهدافه المنزل المذكور، فوجئت القوات بإطلاق الأعيرة النارية من العناصر المستهدفة، وتم محاصرتهم والتعامل معهم مما أسفر عن مقتل 13 عنصرًا وعُثر بحوزتهم على (4 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، 3 عبوة ناسفة مُعدة للتفجير، شريط طلقات مُتعدد به 83 طلقة، 5 طلقات خرطوش، كمية من فوارغ الطلقات الآلية).