رسميًا.. نجم الزمالك ينتقل إلى إنبي

24 يوليه 2018 - 06:20 م

حصل مسئولو نادي إنبي، على توقيع محمد أشرف «روقة» لاعب وسط الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مقابل مليوني جنيه، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي خلال تصريحاته ليلا كورة، على أن روقة وقع رسميًا على عقود انضمامه للفريق البترولي خلال الساعات الماضية.

وكان إنبي قد توصل لاتفاق مع الزمالك خلال الأيام الماضية من أجل ضم روقة، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل من الدوري المصري.

ولم يشارك روقة بصورة منتظمة مع الزمالك في الموسم الماضي، بعدما تواجد في المباريات الأولى من المسابقة بعد انتقاله للقلعة البيضاء مباشرة.