"عبدالعال": الحكومة لا تفكر في إنشاء حزب سياسي

24 يوليه 2018 - 06:12 م

رد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على ما تردد بشأن إنشاء الحكومة لحزب سياسي لمنافسة باقي الأحزاب في البرلمان.

وكان النائب السيد بريدعة، نائب المنيا، قال إن الحديث حول حزب للحكومة هو افتئات على حق باقي الأحزاب، معلنًا رفضه لهذه الخطوة.

وأكد النائب أن كل الأحزاب السياسية في مصر يجب أن يتساوى مع الأحزاب الأخرى ولا يُفَضل حزب عن الآخر، ما يؤثر سلبا على الحياة السياسية.

بدوره أكد الدكتور على عبد العال، أن الحكومة لا تفكر في إنشاء حزب سياسي، وليس هناك حزب اسمه حزب الحكومة، قائلًا: "لم يتحدث معي رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير في الحكومة في هذا الأمر"، وطالب بحذف كلمة النائب بشأن ذلك من المضبطة.