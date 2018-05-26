مشاري بن راشد: الإخوان استصغروني بهذا الأمر

26 مايو 2018 - 09:30 ص

قال المنشد الديني مشاري بن راشد، إن الإخوان يعانون من أزمة ثقة، لذلك قاموا بمهاجمتي لصنع بروباجندا للتجديد ثقة الناس فيهم.

وأضاف على حسابه على "تويتر" في رده على أحد متابعيه "د.فالح عبد الله العزب"، والذي غرد قائلا: الشيخ مشاري العفاسي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الكِبْر بطر الحق وغَمْص الناس)، يحاولون استصغارك وبأنك مجرد حافظ للقرآن.. نعم الشرف.

وجاء رد العفاسي عليه: "معرفتك الشرف سلمك الله.. وأبشرك عندهم الآن أزمة ثقة.. لذلك احتاجوا إعلاماً وبروباجندا ليجددوا ثقة الناس بهم وخصوصًا في الصدقات وانتخابات الجامعة!

وأضاف: "الناس طيبة تحب الخير وتحسن الظن، الله يعطينا وإياهم على النية وأكثر.. فالله أكثر جل جلاله".

بينما تمت مهاجمة العفاسي من قبل بعض متابعيه: "ترد على اللي يمدحك ويلمع فيك.. طب والي يتكلم بالحق وبالعقل ليه ما ترد عليه.

فيما غرد حساب العربي الزعفري بإعادة أنشودة لمشاري بن راشد: ذنوبي ثِقال فما حيلتي

إذا كنت في البعثِ حمالها

ترى الناس سَكْرى بلا خمرةٍ

ولكن ترى العينُ ما هالها

هذا كنتَ قد أنشدتَه من قبل فأحببتُ أن أذكرك به لعلك تراجع حساباتك وتبكي على نفسك أين كنت وأين أصبحت.

يذكر أن هجوم الإخوان ومؤيديهم ما زال مستمرا علي العفاسي، والذي يبادلهم نفس الهجوم، منذ قرابة الشهرين على منصات التواصل الاجتماعي.