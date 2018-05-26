رسالة "السعيد" لـ"تركي آل الشيخ"

26 مايو 2018 - 09:28 ص

وجه عبد الله السعيد صانع ألعاب منتخب مصر ونادي أهلي جدة السعودي رسالة شكر إلى ناديه الأسبق الأهلي وإلى جماهير المارد الأحمر.

عبد الله السعيد يستعد للظهور بقميص أهلي جدة عقب نهاية مشوار منتخب مصر في كأس العالم.

وجه اللاعب عبدالله السعيد صانع العاب المنتخب الوطني وأهلي جدة السعودي عدة رسائل إلى جماهير ومسئولي ناديه السابق الأهلي المصري.

وقال السعيد في تغريدات مجمعة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتوجه بالشكر للمستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية على الوقوف بجانبى طوال الفترة السابقة وتوضيح بعض الأمور في وقت تخلى عنى فيه الكثيرون".

وأضاف "أتوجه أيضاً بالشكر للجمهور والنَّاس التى تفهمت وساندتني أوعدكم أني سأبذل أقصى جهدي لإسعادكم وأن أكون عند حسن ظنكم".

وواصل "وأتوجه بالشكر أيضا للنادي الأهلي وجمهوره العظيم على كل شىء".

وأتم "وأخيرا أتمنى من الله التوفيق في رحلتي الجديدة مع النادي الأهلي السعودي وأن أكون عند حسن ظن الجماهير وأشرفكم خلال الفترة التي سأتواجد فيها".

وأعلن الأهلي السعودي يوم الأربعاء الماضي تعاقده لمدة موسمين مع عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر والأهلي.