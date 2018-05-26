أسرار جديدة عما حدث بين الخطيب و "تركي آل الشيخ"

كشف مخرج المبارايات والبرامج الرياضية محمد نصر عن كونه كان شاهدًا على بعض الوقائع التي سردها الرئيس الشرفي السابق للأهلي تركي آل الشيخ .
وقال "نصر" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "جماهير النادى الأهلى اللى بيقوله السيد تركى آل الشيخ فى بيانه مصيبة سودة فى جبين النادى ومجلس إدارته وجهاز الكرة وأنا شخصيا ولا عمرى شوفته لكن أصدقه فى بعض الكلام اللى قاله لإنه وقائع حصلت فعلا وأنا شخصيا شاهد على كثير منها.. 1- عبد الله السعيد لمدير الكرة سيد عبد الحفيظ: الزمالك عرض 40 مليون أعمل ايه؟ ..روح يابنى شوف رزقك .. الأهلى مش حايديك ربعهم".
وأضاف: "2- تركى للخطيب: عايز عبد الله السعيد ولا لا؟ .. الخطيب: طبعا عايزه .. وقع السعيد للأهلى .. عبد الله لتركى: الخطيب قالى اعمل حسابك انت برة الأهلى .. تركى للخطيب: مش عايز عبد الله؟ .. الخطيب: لا و رجعه الزمالك مش مشكلة ..تركى واقع مع مرتضى بعد تصريحاته ضده وبدل ما يرجعه الزمالك راح فنلندا على حسابه وده حصل" .. مضيفًا: "3_ مصيبة المدرب دياز .. تركى آل الشيخ قال إن الخطيب هو اللى رفض المدرب .. ياخبر أسود واحنا ماسكين الراجل مقطعينه أما قال إن اتحاد جدة أولى بيه..الخطيب بلغ آل الشيخ إن التشيكى أحسن من دياز لإن طلباته كتيرة يعنى الرفض من الأهلى وعجبى".
وأردف: " 4- تركى للخطيب: الشناوى جاهز للتوقيع .. لا مش حينفع أصل ده من المصرى .. ياسلام ومحمد حمدى من لندن؟ ..يبقى اللى قاله مرتضى صحيح وعنده حق إن الاهلى تفاوض مع الشناوى بدون علمه وردها مع السعيد وفتحى وعنده مليون حق ولا بقى تقولى مبادىء ولا أفلام ..ضيعتوا عبد الله وضيعتوا الأهلى وهو راكب الكورة فى مصر" .. مضيفًا: "ده معناه ان عبد الله مش خاين ولا حاجة
وطبيعى إنك تقوله شوف مصلحتك يشوفها والمفروض تعوضه والراجل جاهز يدفع".
واستدرك : "الخطيب متردد وضيع صفقة الأربع لعيبة منهم على جبر ورمضان صبحى والمشكلة فى اللى بيلعب فى دماغ الخطيب " .. مضيفًا: "الخطيب زعلان إن تركى شرب الشاى واتكلم مع العامرى فاروق من وراه فى بيته وكل ده كلامً آل الشيخ مش كلامنا يبقى الريس ميحبش شريك ده تفسير على اد فهمى" .. مستدركًا: "تركى قال الى عنده .. طيب مجلس الأهلى رده ايه لأن الكلام خطير جدا ولازم جماهير الاهلى تفهم وحالا واى تاخير يدعم ذلك".