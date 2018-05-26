شاهد .. نبوءة قديمة لأبو تريكة تكشف ما يحدث بالأهلي

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ابو تريكة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة قديمة لأسطورة الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة ، واعتبروها بمثابة نبوءة حول ما يحدث داخل النادي الآن .

وكتب أبو تريكة في تغريدته التي ترجع إلى عام 2015 : "الأهلي ليس مكانًا لتصفية الحسابات أو دفع فواتير انتخابات .. استقيموا يرحمكم الله .. إنه الأهلي".

واعتبر نشطاء أن تغريدة أبو تريكة لا تدين مجلس محمود الخطيب وإنما تدين مجلس محمود طاهر الذي كان يتولى مقاليد الأمور حينها .

التغريدة:



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