وفاة أحد الشهود على فضائح رشوة "فيفا"

26 مايو 2018 - 02:32 ص

توفي رجل الأعمال البرازيلي جوزيه هاويلا، الجمعة، عن عمر يناهز 74 عامًا بعد صراع مع المرض.



وهاويلا كان أحد الشهود على فضيحة الرشوة التي هزت أكبر منظومة رياضية في العالم وهي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



ووفقًا لصحيفة "غلوبو" البرازيلية، توفي هاويلا في مستشفى ساو باولو حيث كان يعاني من أزمة في الجهاز التنفسي.



بدأ هاويلا حياته العملية كمراسل لإحدى المحطات الإذاعية، قبل أن يكون ثروة عن طريق العمل في الإعلانات بالملاعب.



وألقت الشرطة الأمريكية القبض عليه عام 2013، وواجه تهمة دفع رشاوى لمسؤولين كبار باللعبة، لضمان حقوق تجارية لبطولات منها كأس كوبا أمريكا.



واعترف هاويلا بالاتهامات المنسوبة إليه عام 2014، الأمر الذي أدى بعدها إلى إلقاء القبض على مسؤولون كبار في "فيفا" بينهم السويسري جوزيف بلاتر، ورئيسا اتحاد أمريكا الجنوبية، والاتحاد البرازيلي للعبة.

