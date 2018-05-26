» تصريح جديد من ترامب بشأن عقد القمة مع زعيم كوريا

26 مايو 2018 - 02:13 ص

قال الرئيس الأميركى دونالد ترامب، الجمعة، غداة قراره إلغاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية، إن اللقاء مع كيم جونغ أون ما زال ممكنا عقده في موعده المحدد سابقا، بعد أن أشاد برد فعل بيونغ يانغ الإيجابي وانفتاحها على الحوار.



وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض: «سنرى ما سيحدث»، بعد أن رحب بالبيان الأخير لبيونغ يانغ بشأن المحادثات، موضحا أنه «خبر سار للغاية».



وأكد ترامب أن القمة «قد تعقد حتى في 12 الشهر» المقبل في إشارة إلى الموعد الأصلي المحدد في سنغافورة.



وتابع مشيرا إلى الكوريين الشماليين «إننا نتحدث إليهم الآن. إنهم يريدون ذلك بشدة. نحن نرغب في القيام بذلك. سنرى ما سيحدث».

