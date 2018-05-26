مرتضى يتدخل لحسم انتقال «أفشة» للزمالك

26 مايو 2018 - 12:41 ص

دخل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في مفاوضات جادة مع مسئولي إنبي، من أجل حسم انتقال «أفشة» نجم الفريق البترولي، إلى القلعة البيضاء، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح مصدر خاص أن إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الأبيض تواصل مع مسئولي إنبي لمعرفة الطلبات المادية للنادي البترولي.

وأضاف المصدر أن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، تدخل بشكل مباشر في المفاوضات بنفسه وأجرى اتصالات بمسئولي إنبي، وطلب ضم اللاعب حتى لا تتكرر أزمة انتقال صلاح محسن للأهلي في يناير الماضي.