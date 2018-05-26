  • السبت 26 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:05 ص
بحث متقدم
جماعة الإخوان (أرشيفية)

الدولة تُغلق ملف المصالحة مع «الإخوان»

برلماني :"قانون الصحافة والإعلام من أولويات البرلمان"

عقوبات مُغلظة تُلاحق مهربى القطع الأثرية لإيطاليا

سد النهضة

انفراجة جديدة فى مفاوضات سد النهضة

اثار مهربة

«الخارجية»: الآثار المهربة لإيطاليا تثير العديد من التساؤلات

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

«الطيب»: أوروبا تصدر لنا الحروب لاستمرار تجارة السلاح

قلعة صلاح الدين

إحباط محاولة سرقة سور قلعة صلاح الدين

الدولار والجنيه

ارتفاع أسعار الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع

مسيرة العودة الكبرى

استشهاد فلسطيني وإصابة 109 آخرين برصاص الاحتلال في غزة

تركي ال شيخ والخطيب

بالأسماء.. «آل شيخ» يكشف صفقات «العيار الثقيل» للأهلي

سامح شكري وزير الخارجية

«شكري» عن المصالحة: مصر لجميع أبنائها

الدولة تُغلق ملف المصالحة مع «الإخوان»

الحياة السياسية

جماعة الإخوان (أرشيفية)
جماعة الإخوان (أرشيفية)

حسن علام

أخبار متعلقة
#

الديهى لـ قيادى إخوانى: "مش عايزين نشوف وشك"

#

الصلة بين توقيت "اسأل الرئيس" وأزمة "تذاكر المترو"

#

المخابرات البريطانية هى الصديق الوفي لـ"الإخوان"

#

لا للمصالحة مع الإخوان

النظام

كمال الهلباوى

المصالحة

جماعة الاخوان

رفض

«إعلان رسمى برفض كافة دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان»، بهذه الكلمات، علق منشقون عن «الإخوان»، على تصريحات سامح شكرى، وزير الخارجية، حول عدم وجود نية لدى السلطة الحالية، للمصالحة مع الجماعة، وسط تأكيدات بأن المصالحة أمر مستبعد خلال تلك المرحلة الراهنة.

وفى تصريحات متلفزة له، قال وزير الخارجية، إنه «ليس هناك توجه للمصالحة مع من استباح دماء المصريين ورفع السلاح فى وجههم، وكذلك مع تنظيم غير شرعى، يقصى عن الحياة السياسية الغالبية العظمى من الشعب المصرى».

«شكرى» أضاف: «دائمًا يؤكد الرئيس السيسى أن مصر لكافة أبنائها طالما التزموا بالقانون والقواعد التى تجمعنا، وهذا هو المنهج الذى نسير عليه»، متابعًا: «أى جهود لأى مصالحة مع تنظيم غير شرعى ليست لها أى محل».

سامح عيد، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، قال إن فكرة المصالحة مع جماعة «الإخوان» كتنظيم، أمر مرفوض على المستوى الرسمى شكلًا ومضمونًا، وبالتالى من الطبيعى أن تأتى تصريحات وزير الخارجية على هذا النحو.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «عيد»، أنه فى الوقت الذى ترفض فيه بعض الأجنحة داخل السلطة إجراء أى نوع من المصالحة مع الجماعة أو غيرها، يريد آخرون تهدئة الأوضاع بشكل أو بآخر، لكن ذلك لا يمكن إعلانه.

الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، أوضح أن ذلك يشير إلى أن هناك أجنحة متعارضة داخل المطبخ السياسى الرسمى حول المصالحة مع الجماعة، منوهًا بأن الأمر ذاته يوجد داخل «الإخوان»، حيث يسعى البعض إلى المصالحة والتهدئة، بينما يرى آخرون أنه لا يمكن الإقدام على تلك الخطوة بأى شكل من الأشكال؛ لأنه من وجهة نظرهم، وقع عليهم ضرر بالغ من السلطة الحالية.

وأكمل: «التصريحات الرسمية لابد أن تكون على هذا النحو، لأن الإعلام الموالى يحرض دائمًا على الجماعة، كما أن الدماء التى تتساقط، يتم تعليقها فى رقبة الجماعة، سواء قامت هى بذلك أو جماعات أخرى، وبالتالى المجتمع والواقع غير مؤهل لهذا».

غير أن، الدكتور خالد الزعفرانى، القيادى السابق بالجماعة، والباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، قال إن الذين أطلقوا دعوات المصالحة بين الجماعة والنظام، ليس لهم أرضيه داخل الجماعة أو السلطة الحاكمة، كما أن السلطات الرسمية لم تُبد منذ البداية أى رغبة فى إجراء أى مصالحة مع الجماعة، ومن ثم هذا رد طبيعى من«شكرى»، بل ومتوقع.

وأضاف «الزعفرانى»، لـ«المصريون»، أن كلا الجانبين ليس لديهم رغبة فى تنفيذ تلك الخطوة، منوهًا بأن السلطات الرسمية والجهات الأمنية لا يحبذان المصالحة، كما أن القيادات الفعلية التى بيدها القرار النهائى داخل الجماعة، لا تريد أيضًا مصالحة.

القيادى السابق بـ«الإخوان»، لفت إلى أن دعوات المصالحة نابعة من آراء واجتهادات شخصية، ولا تُعبر عن وجهة النظر الرسمية أو الجماعة، مضيفًا أن تصريحات وزير الخارجية، تعتبر تأكيدًا على رفض الموقف الرسمى للمصالحة.

وبرأى «الزعفرانى»، فإن حديثا إبراهيم منير، نائب المرشد العالـ«الإخوان»، ويوسف ندا، عن المصالحة، لا يُمكن حملها على محمل الجد، لا سيما أنها لم تصدر عن القيادات صاحبة القرار داخل الجماعة، أمثال المهندس خيرت الشاطر، أو الدكتور محمود حسين.

ومؤخرًا، دعت شخصيات عديدة؛ لإجراء مصالحة بين السلطة الحالية وجماعة الإخوان؛ لإنهاء الأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد منذ 5 سنوات، وكان آخرهم الدكتور كمال الهلباوي، القيادى السابق بالجماعة، إذ قال إن مبادرته تهدف لما أسماه بـ «نشر للسلام المجتمعي» مع الجميع، وليس مع الإخوان فقط، وأنها تهدف لـ«الخير».

وأوضح أن مبادرته طرحها للمصالحة والإصلاح المجتمعى، والتعامل مع المعارضة جميعًا من شتى التوجهات، وأنه استثنى منها أهل العنف والإرهاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مسلسل تهريب الآثار المروع وغياب الأجهزة الرقابية

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حكايتي .. وابتسامة هوليود (2)

عبد العزيز محمد قاسم

طريق الموتى

عبد الرازق أحمد الشاعر

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رقمان قياسيان فى انتظار"رونالدو"
» رسميًا.. إيرلندا توافق على منح المرأة حرية «الإجهاض»
» أول تعليق لـ«كوبر» بعد التعادل مع الكويت
» شاب ينتحر بعد تكفير جيرانه وادعائه الألوهية
» إحالة «جنش» للتحقيق
» «ترامب»: القمة مع كوريا الشمالية قد تعقد في موعدها
» اندلاع حريق بشارع التليفزيون
» رفع حالة الطوارئ بالسعودية تحسبًا لإعصار«مكونو»
» بالفيديو.. مصر تتعادل إيجابيا مع الكويت
» إيطاليا تحقق لتحديد أصل الآثار المهربة
» سبب حيرة «زيدان» قبل موقعة ليفربول

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
صلاح وابو هشيمة
باشاوات الرياضة المصرية
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر