اليوم .. محاكمة أميني شرطة بتهمة تهريب مساجين

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جنايات الإسماعيلية

سجن المستقبل

هروب مساجين

محاكمة اميني شرطة

تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الرابعة"، برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب رئيس المحكمة، السبت 26 مايو، محاكمة أميني شرطة متهمين بتقاضي الرشوة لتهريب مساجين من سجن المستقبل، في الجناية رقم 7179 لسنة 2014 جنايات مركز أبو صوير المقيدة برقم 1148 لسنة2014 جنايات كلى الإسماعيلية.

تعود أحداث واقعة الهروب إلى فجر يوم الاثنين "اليوم الأول من عيد الفطر عام 2014 عندما اكتشف مسئولو سجن المستقبل هروب سجينين من أخطر المسجونين بالسجن محكوم عليهما بالإعدام، أحدهما يدعى خ ر 35سنة، عاطل مقيم أبو خليفة، دائرة مركز القنطرة غرب سبق اتهامه في 14 قضية "سلاح ناري، مخدرات، سرقة، ضرب"، مسجل شقي خطر تحت رقم 94 فئة ج "سرقات عامة" ومطلوب للتنفيذ عليه فى الجنايتين رقمي: 1027 لسنة 2010 مركز أبو صوير والمقضي فيها غيابيًا بالإعدام بتهمة "قتل عمد"، 3584 لسنة 2011 جنايات مركز أبو صوير والمقضي فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سرقة بالإكراه"، كذا مطلوب للتنفيذ عليه في 5 أحكام قضائية، بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها الحبس لمدة 4 سنوات و4 شهور بتهم ضرب، تبديد، أما الهارب الثانى فيدعى س ز ح، وكان ضباط مباحث مركز الإسماعيلية قد ألقوا القبض عليه بمنطقة سامى سعد، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد فى محاولة اقتحام مركز شرطة أبو صوير، والتى نتج عنها استشهاد 2 من رجال الشرطة، وتم ضبطه وبحوزته بندقية آلية وطبنجة 9 مم وطلقات من ذات العيار، وكذا ضبط بحوزته بطاقة رقم قومى ورخصة قيادة سيارة مزورين وبهما اسم غير اسمه.

وأشارت التحريات المبدئية فى حينها، إلى تورط أمينى شرطة من قوة إدارة شرطة الترحيلات بالمديرية فى واقعة الهروب، وتقاضيهما رشوة مالية نظير ذلك، كما أسفر فحص الجهات الرقابية بالوزارة عن إهمال عدد من الضباط بإدارة الترحيلات فى القيام بواجبهم الوظيفى.

وتبين من التحقيقات، تمكن أمين الشرطة (أ ف م) وشهرته أ س، وهو من قوة النظام بالسجن، من الدخول من البوابة الرئيسية بسيارة ذات زجاج داكن، دون اعتراض من قوة تأمين البوابة، واجتاز أفنية السجن إلى أماكن لا يصرح بدخول سيارات العاملين فيه إليها.

كما أشارت التحقيقات، إلى قيام أمين الشرطة الثانى "م ص ز ع ز"، بفتح الزنزانة الخاصة بكل من السجينين، وإخراجهما واصطحابهما إلى السيارة، ثم عبر بها المتهم الأول من البوابة دون أى إجراء أمنى سواء بالاستيقاف أو التفتيش، على نحو سهل هروب المحكوم عليهما.

وتمكنت الاجهزة الامنية، من القبض على أمينى الشرطة والقبض على المتهمين الهاربين من سجن المستقبل، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة الرشوة والهروب من السجن.


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