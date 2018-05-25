» «ترامب»: القمة مع كوريا الشمالية قد تعقد في موعدها

25 مايو 2018 - 11:42 م

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه من الممكن عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في 12 يونيو المقبل، كما كان من المقرر لها، رغم قراره السابق بإلغائها.

وأضاف "ترامب" في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "سنرى ما سيحدث، نتحدث معهم الآن، قد تعقد القمة في 12 يونيو، نريد القيام بذلك"، وفقًا لموقع "بي بي سي".

وكان "ترامب" قد أعلن أمس الخميس، إلغاء القمة المرتقبة، فيما ردت بيونج يانج بأنها ترغب في منح الولايات المتحدة الوقت والفرص لإعادة النظر في المحادثات "في أي وقت، وبأي صيغة".

ورحب "ترامب"، بما وصفه بتصريحات ودية ومثمرة من كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بشأن نية بلاده لحل الخلافات مع واشنطن "أخبار جيدة للغاية".

وكتب ترامب، في تغريده على تويتر: "أخبار جيدة للغاية لتلقي البيان الدافئ والمثمر من كوريا الشمالية، سنرى قريبًا إلى أين سيقودنا، ونأمل أن يستمر الرخاء والسلام طويلاً ودائمًا، فقط الوقت والموهبة سيؤكدان ذلك".