  • السبت 26 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:07 ص
بحث متقدم
جماعة الإخوان (أرشيفية)

الدولة تُغلق ملف المصالحة مع «الإخوان»

برلماني :"قانون الصحافة والإعلام من أولويات البرلمان"

عقوبات مُغلظة تُلاحق مهربى القطع الأثرية لإيطاليا

سد النهضة

انفراجة جديدة فى مفاوضات سد النهضة

اثار مهربة

«الخارجية»: الآثار المهربة لإيطاليا تثير العديد من التساؤلات

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

«الطيب»: أوروبا تصدر لنا الحروب لاستمرار تجارة السلاح

قلعة صلاح الدين

إحباط محاولة سرقة سور قلعة صلاح الدين

الدولار والجنيه

ارتفاع أسعار الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع

مسيرة العودة الكبرى

استشهاد فلسطيني وإصابة 109 آخرين برصاص الاحتلال في غزة

تركي ال شيخ والخطيب

بالأسماء.. «آل شيخ» يكشف صفقات «العيار الثقيل» للأهلي

سامح شكري وزير الخارجية

«شكري» عن المصالحة: مصر لجميع أبنائها

«ترامب»: القمة مع كوريا الشمالية قد تعقد في موعدها

عرب وعالم

ترامب وكيم جونج
ترامب وكيم جونج

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ماذا قال بوتين عن إلغاء القمة بين ترامب وزعيم كوريا ؟

#

كوريا الشمالية: لن نتوسل الحوار مع واشنطن

#

بث مباشر.. قمة ترامب ونظيره الكوري الجنوبي

#

«ترامب» يعلن موعد ومكان لقائه بزعيم كوريا الشمالية

أمريكا

ترامب

كوريا الشمالية

القمة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه من الممكن عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في 12 يونيو المقبل، كما كان من المقرر لها، رغم قراره السابق بإلغائها.

وأضاف "ترامب" في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "سنرى ما سيحدث، نتحدث معهم الآن، قد تعقد القمة في 12 يونيو، نريد القيام بذلك"، وفقًا لموقع "بي بي سي".

وكان "ترامب" قد أعلن أمس الخميس، إلغاء القمة المرتقبة، فيما ردت بيونج يانج بأنها ترغب في منح الولايات المتحدة الوقت والفرص لإعادة النظر في المحادثات "في أي وقت، وبأي صيغة".

ورحب "ترامب"، بما وصفه بتصريحات ودية ومثمرة من كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بشأن نية بلاده لحل الخلافات مع واشنطن "أخبار جيدة للغاية".

وكتب ترامب، في تغريده على تويتر: "أخبار جيدة للغاية لتلقي البيان الدافئ والمثمر من كوريا الشمالية، سنرى قريبًا إلى أين سيقودنا، ونأمل أن يستمر الرخاء والسلام طويلاً ودائمًا، فقط الوقت والموهبة سيؤكدان ذلك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مسلسل تهريب الآثار المروع وغياب الأجهزة الرقابية

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حكايتي .. وابتسامة هوليود (2)

عبد العزيز محمد قاسم

طريق الموتى

عبد الرازق أحمد الشاعر

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رقمان قياسيان فى انتظار"رونالدو"
» رسميًا.. إيرلندا توافق على منح المرأة حرية «الإجهاض»
» أول تعليق لـ«كوبر» بعد التعادل مع الكويت
» شاب ينتحر بعد تكفير جيرانه وادعائه الألوهية
» إحالة «جنش» للتحقيق
» «ترامب»: القمة مع كوريا الشمالية قد تعقد في موعدها
» اندلاع حريق بشارع التليفزيون
» رفع حالة الطوارئ بالسعودية تحسبًا لإعصار«مكونو»
» بالفيديو.. مصر تتعادل إيجابيا مع الكويت
» إيطاليا تحقق لتحديد أصل الآثار المهربة
» سبب حيرة «زيدان» قبل موقعة ليفربول

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
صلاح وابو هشيمة
باشاوات الرياضة المصرية
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر