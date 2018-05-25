» رفع حالة الطوارئ بالسعودية تحسبًا لإعصار«مكونو»

25 مايو 2018 - 11:23 م

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الجمعة، رفع حالة الطوارئ في منطقة نجران؛ تحسبًا لأي آثار محتملة قد تنتج عن إعصار مكونو؛ وذلك بهدف دعم موثوقية الخدمة الكهربائية لمواجهة أي انقطاعات طارئة.

وأكدت الشركة، أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ بنجران وضعت في حالة تأهب قصوى، مشيرة إلى جاهزية الطواقم الفنية للتعامل مع أي انقطاعات طارئة ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وسرعة التعامل مع الأعطال بالمواقع المختلفة، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.

من جانب آخر، صرح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك بالمملكة العربية السعودية، خالد الزعاق، بأن الإعصار ينتهي خلال الساعات القادمة.

وقال "الزعاق" في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية، إن "الإعصار يؤثر على الأجزاء الجنوبية الشرقية من السعودية من ناحية الربع الخالي؛ خرخير وشرورة؛ وهو تأثير طبيعي".