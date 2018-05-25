» بالفيديو.. مصر تتعادل إيجابيا مع الكويت

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كوبر

مباراة ودية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة المنتخب الوطني أمام الكويت، فى اللقاء الودي الذى جمعهما على ملعب جابر الأحمد، فى إطار إعداد الفراعنة لكأس العالم 2018 بروسيا.

تقدم فهد الأنصارى هدف التقدم للكويت فى الدقيقة السابعة من الشوط الأول بعد تمريرة عرضية يسددها على يمين شريف إكرامى، وتعادل أيمن أشرف للفراعنة فى الدقيقة 80 للشوط الثانى.

الشوط الأول

بدأت المباراة باستحواذ للاعبى منتخب مصر فى وسط الملعب بتحركات من شيكابالا و ووردة لكن دون خطورة ، ويستحوذ بعدها المنتخب الكويتى على مجريات اللقاء ويضغط على الفراعنة لينجح فهد الأنصارى فى إحراز أول أهداف اللقاء فى الدقيقة السابعة برأسية فى مرمى شريف إكرامى من كرة عرضية وسط تخبط دفاعى للمنتخب.

بعدها يستحوذ لاعبو المنتخب المصرى للكرى وسط دفاع من المنتخب الكويتى للحفاظ على هدف التقدم ، لكن دون أى ترجمة لأهداف.

ويلجأ المنتخب المصرى فى الربع الثانى من الشوط الأول إلى التمريرات البينية عن طريق طارق حامد لكنها لم تمثل أى خطورة على مرمى المنتخب الكويتى.

وفى الدقيقة 30 ينجح شيكا فى قطع كرة من منتصف الملعب و يتوغل بها ويمر من أكثر من لاعب ويصل لمنطقة الجزاء للمنتخب الكويتى يسددها ضعيفة على يمين حارس الكويت.

ويستمر الفراعنة فى الاستحواذ على مجريات المباراة لكن دون خطورة تذكر على مرمى المنتخب.

وفى الدقيقة 38 هجمة للمنتخب يلعبها عمر جابر بينية لوردة الذى يسددها عرضية ضعيفة.

يستمر اللقاء على نفس الوتيرة ضغط واستحواذ من لاعبى المنتخب المصرى لكن دون أى خطورة على المرمى ، بفضل الدفاع الجيد من لاعبى الكويت لينتهى الشوط بتأخر الفراعنة بهدف.

الشوط الثانى

بدأ بتغيير من هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب بالدفع بأحمد جمعه على حساب أحمد كوكا ، وعبدالله السعيد على حساب شيكابالا، ويستمر اللقاء ضغط واستحواذ من لاعبى المنتخب المصرى لكن دون وصول لمرمى الكويت أو تهديد المرمى كما كان الحال فى الشوط الأول.

وفى الدقيقة 55 يدفع كوبر بالتغيير الثالث بنزول محمود تريزيجيه بدلاً من عمرو وردة.

وفى الدقيقة 57 هجمة خطيرة للمنتخب الكويتى من خلف كريم حافظ تصل لفيصل الحربى المنفرد بالمرمى يتصدى لها إكرامى.

وفى الدقيقة 63 يدفع كوبر بالتغيير الرابع بنزول أيمن أشرف على حساب كريم حافظ.

ويبدأ الفراعنة فى الوصول للمرمى الكويتى بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لأحمد جمعه يشتتها الدفاع الكويتي ثم عرضية يفشل محمود عبد العزيز فى استقبالها برأسه أمام المرمى الكويتي.

وفى الدقيقة 66 يدفع كوبر بالتغيير الرابع بمحمود كهربا على حساب محمود عبد العزيز.

وفى الدقيقة 67 هجمة خطيرة للكويت وتسدية قوية يخرجها إكرامي لركنية.

وفى الدقيقة 73 ضربة حرة مباشرة للكويت تصطدم بالقائمة الأيسر لإكرامي .

وينجح أيمن أشرف فى الدقيقة 80 من إحراز هدف التعادل للفراعنة بعد تمريرة رائعة من كهربا.

بعدها يهدأ اللقاء ويستمر اللعب فى وسط الملعب وسط محاولات من لاعبى المنتخب لإحراز هدف الفوز لكن دون خطورة تذكر لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى 1 / 1.


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