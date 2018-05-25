» اندلاع حريق بشارع التليفزيون

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الأقصر

الحماية المدنية

السيطرة على حريق

شارع التفزيون

تمكنت قوات الحماية المدنية بالأقصر، من السيطرة على حريق محدود بمحل تسالي، في شارع التليفزيون بوسط الأقصر.

كان اللواء طارق علام مدير أمن الاقصر، قد تلقي إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالأقصر، يفيد بنشوب حريق في محل تسالي بأول شارع الخور المتفرع من شارع التليفزيون بوسط المدينة.

وعلى الفور أمر العقيد خالد الصعيدي وكيل إدارة الحماية المدنية بالأقصر، بإرسال سيارة إطفاء لموقع الحريق والسيطرة عليه.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، الذي نتج عنه احتراق فاترينة لبيع التسالي، دون وجود خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بذلك للعرض على النيابة العامة.‏


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