«صندوق النقد»: نظام التجارة العالمية مهدد

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كريستين لاجارد

نظام التجارة العالمية

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الجمعة، إن نظام التجارة العالمية مهدد بسبب القوى التي تريد تقويضه، محذرة من أن اللجوء إلى سياسات الحماية التجارية سيكون خطأ جسيما.

وجاءت تصريحات لاجارد، خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج حضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق وكالة "رويترز".

ومن جانبه، أعلن بوتين، أن روسيا تدعو لحرية التجارة والتنمية الاقتصادية، وكذلك الشراكة البناءة، وتدعو الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا وغيرها من دول المنطقة للتحرك معا نحو تنمية اقتصادية مستقرة.

وقال "بوتين": إن روسيا تدعو لحرية التجارة والتنمية الاقتصادية، وحوار الشراكة وندعوا شركاءنا من أوروبا وأمريكا وآسيا وغيرها من المناطق للمضي معا نحو أهداف التطور المستدام، وإيجاد صيغ النمو التي بإمكانها مواجهة التحديات القائمة، مضيفًا أن منظمة التجارة العالمية ليست مثالية، وأنه لا يمكن التخلي عنها قبل إيجاد بديل معين.


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