حبس وائل عباس 15 يومًا

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قضايا وحوادث

وائل عباس
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تعطيل الدستور

نيابة امن الدولة

حبس وائل عباس

أمر المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الجمعة، حبس المدون "وائل عباس" لمدة 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة.

 ووجهت النيابة للمدون، تهم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

وأجرت النيابة تحقيقاتها معه فى الرابعة من عصر أمس الأول، بحضور المحامى خالد على، واستمعت إلى أقواله حول توجهاته السياسية، والغرض من المنشورات، التى يكتبها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» ضد الدولة، وفقًا لتحريات الأمن الوطنى.

كما استمعت لأقوال «عباس» كذلك، حول الموضوعات التى يعيد نشرها على صفحته الشخصية من مواقع تبث الكراهية، وتعمل على إجهاض الدولة، وكذا سألته عن المواقع التى ينشر بها، ومن أين يأتى بأمواله؟ والتحوّل الذى طرأ على حياته وسكنه فى التجمع الخامس ومستوى دخله وجهات تمويله.

 وطلبت النيابة من الأجهزة الأمنية استكمال التحريات حول المتهم، وتفريغ محتوى أجهزة الكمبيوتر الخاصة به.

يذكر أن وائل عباس، سبق القبض عليه فى 2016 بقسم حدائق القبة، إلا أنه تم الإفراج عنه وقتها، لحصوله على براءة فى قضية قديمة، بشأن عدم ترخيص تداول الإنترنت، والتى حصل فيها على البراءة.


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