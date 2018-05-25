  • الجمعة 25 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:33 م
بحث متقدم
فندي

«فندي»: فضيحة مصرية أكبر من «وترجيت»

الآثار المهربة

«الخارجية»: الآثار المهربة لإيطاليا تثير العديد من التساؤلات

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

«الطيب»: أوروبا تصدر لنا الحروب لاستمرار تجارة السلاح

قلعة صلاح الدين

إحباط محاولة سرقة سور قلعة صلاح الدين

الدولار والجنيه

ارتفاع أسعار الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع

سامح شكري وزير الخارجية

«شكري» عن المصالحة: مصر لجميع أبنائها

مسيرة العودة الكبرى

استشهاد فلسطيني وإصابة 109 آخرين برصاص الاحتلال في غزة

تركي ال شيخ والخطيب

بالأسماء.. «آل شيخ» يكشف صفقات «العيار الثقيل» للأهلي

الخطيب

«ساويرس» يُطالب «الخطيب» بالرحيل

وزير الخارجية سامح شكرى

هذا هو رأي «السيسي» في المصالحة مع الإخوان

حبس مواطن انتقد محافظ كفر الشيخ على «فيس بوك»

آخر الأخبار

ياسر العسقول المتهم بسب محافظ كفر الشيخ
ياسر العسقول المتهم بسب محافظ كفر الشيخ

متابعات

أخبار متعلقة
#

خيانة حسام غالي للأهلي.. وتمسك «السعيد» بالانضمام للزمالك

#

تعرف على ضحية اليوم لـ«رامز تحت الصفر»

#

حبس تشكيل عصابي متخصص بتجارة المخدرات بكفر الشيخ

#

محافظ كفر الشيخ يكرم 100 عريس وعروسة

فيس بوك

محافظ كفر الشيخ

حبس مواطن

أثار تقدم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، ببلاغ ضد أحد المواطنين، يتهمه بسبه عبر "الفيس بوك"، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي بالقول وسب وقذف وإزعاج موظف عام، جدلاً واسعاً بين أهالي المحافظة خاصة أبناء مركز بلطيم، محل إقامة المتهم المحبوس، فيما هدد أبناء بلطيم بتنظيم وقفات احتجاجاً على تصرف المحافظ.

وجاء بلاغ المحافظ، الذي حمل رقم 9751 جنح أمن الدولة العليا طوارئ البرلس، شاملاً لبعض التهم التي يعاقب عليها القانون، والتي استندت إلى تدوينات لشخص يدعى ياسر العسقول، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمنت صفات "الكذب وعدم احترام عقول الرأي العام وإهانة الشعب خلال الفضائيات".

وكان "العسقول" قد وصف المحافظ بالكاذب في تدوينه على "فيس بوك" في أوائل مايو الجاري، حينما أجرى المحافظ حديثاً تليفزيونياً أكد خلاله دخول مستشفى بلطيم المركزي والبرلس للخدمة بشكل تجريبي.

وقررت نيابة البرلس، حبس ياسر العسقول 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما حجزته قوات الشرطة بتهمة سب المحافظ، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد أن استطاعت مباحث الإنترنت الوصول لصفحته.

وتتلخص حالة الجدل بين معارضين يروا أنه من حق أي مواطن التعبير عن رأيه على حساباته.

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات على تعريف جريمة القذف بأنه "يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق (المبينة بالمادة 171 من هذا القانون) أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

فيما أكد الأهالي، أن المحافظ كان قد سب طائفة كبيرة من الشعب المصري على الهواء مباشرة في تصريحات عبر الفضائيات أثناء الانتخابات الرئاسية الماضية، حيث سب من لم يشارك في الانتخابات قائلاً: "جتكوا ستين نيلة"، وتقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضده إلا أنه لم يتخذ فيها أي إجراء.

وأكد المواطنون، أن المحافظ "تعمد إقصاء مواطنين بحجة أنهم ينتقدونه، وأن ما قام بنشره ياسر العسقول يُعد نقداً وليس سباً"، رافضين تصرف المحافظ بتقديم بلاغ ضد مواطن، مؤكدين أن المواطن الذي جرى حبسه، "يقوم بعمل مبادرات كثيرة من أجل الغلابة". وأنه لا يجب محاسبة المواطنين بالحبس لما ينشروه على حساباتهم الشخصية.

وأثناء الانتخابات الرئاسية، وجه المحافظ، حديثه للذين لم يشاركوا في الانتخابات قائلا لهم "جتكوا ستين نيلة" عبر إحدى الفضائيات، ما دفع النائب هيثم أبو العز الحريري، إلى تقديم طلب إحاطة في مجلس النواب إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن ما جاء على لسان محافظ كفر الشيخ.

وتنص المادة 303/1 من قانون العقوبات على عقوبة جريمة القذف "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".

ورفض محافظ كفر الشيخ، التعليق على الواقعة، مُكتفيا بأنه سيجري تحرير محاضر ضد من تسول له نفسه سب وقذف المسؤولين أو أخطأ في حقهم وفقاً للقانون، حيث إنه تعمد الإهانة على "فيس بوك"، وأن الأمر منظور أمام القضاء.

وفي الوقت ذاته، تجري محاولات من بعض القيادات وكبار العائلات، للصلح بين المحافظ والمتهم بعد حدوث ثورة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي وتلويح أبناء بلطيم بتنظيم وقفات احتجاجية على تصرف المحافظ.

 ولم تكن هذه هي المرة الأولى التى يحرر فيها المحافظ، محضراً يتهم فيه أحدًا بالسب والقذف، فلقد حرر، في أغسطي الماضي، محضرًا ضد اللواء مصطفى راضي، مدير مشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة السابق، حمل رقم 6516 إداري قسم أول كفر الشيخ، يتهمه فيه بالسب والقذف أيضا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مسلسل تهريب الآثار المروع وغياب الأجهزة الرقابية

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حكايتي .. وابتسامة هوليود (2)

عبد العزيز محمد قاسم

طريق الموتى

عبد الرازق أحمد الشاعر

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» سبب حيرة «زيدان» قبل موقعة ليفربول
» حقيقة زواج «رونالدينيو» من امرأتين في ليلة واحدة
» بالفيديو.. مصر تتعادل إيجابيا مع الكويت
» أمريكا: على روسيا تحمل مسئولية إسقاط الطائرة الماليزية
» «صلاح»: كنت أعشق هذا الثلاثي في طفولتي
» إيطاليا تحقق لتحديد أصل الآثار المهربة
» «كلوب» يوضح موقفه من صيام «صلاح»
» شاب يذبح ابن عمه بسبب كرة القدم
» أخصائي تأهيل ليفربول يصدم "صلاح"
» تشكيل عصابى يعترف بسرقة التوك توك بالإكراه
» 12 لفظ خارج من «شيرين» في «رامز تحت الصفر»

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
صلاح وابو هشيمة
باشاوات الرياضة المصرية
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر