حبس مواطن انتقد محافظ كفر الشيخ على «فيس بوك»

25 مايو 2018 - 11:02 م

أثار تقدم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، ببلاغ ضد أحد المواطنين، يتهمه بسبه عبر "الفيس بوك"، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي بالقول وسب وقذف وإزعاج موظف عام، جدلاً واسعاً بين أهالي المحافظة خاصة أبناء مركز بلطيم، محل إقامة المتهم المحبوس، فيما هدد أبناء بلطيم بتنظيم وقفات احتجاجاً على تصرف المحافظ.

وجاء بلاغ المحافظ، الذي حمل رقم 9751 جنح أمن الدولة العليا طوارئ البرلس، شاملاً لبعض التهم التي يعاقب عليها القانون، والتي استندت إلى تدوينات لشخص يدعى ياسر العسقول، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمنت صفات "الكذب وعدم احترام عقول الرأي العام وإهانة الشعب خلال الفضائيات".

وكان "العسقول" قد وصف المحافظ بالكاذب في تدوينه على "فيس بوك" في أوائل مايو الجاري، حينما أجرى المحافظ حديثاً تليفزيونياً أكد خلاله دخول مستشفى بلطيم المركزي والبرلس للخدمة بشكل تجريبي.

وقررت نيابة البرلس، حبس ياسر العسقول 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما حجزته قوات الشرطة بتهمة سب المحافظ، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد أن استطاعت مباحث الإنترنت الوصول لصفحته.

وتتلخص حالة الجدل بين معارضين يروا أنه من حق أي مواطن التعبير عن رأيه على حساباته.

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات على تعريف جريمة القذف بأنه "يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق (المبينة بالمادة 171 من هذا القانون) أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

فيما أكد الأهالي، أن المحافظ كان قد سب طائفة كبيرة من الشعب المصري على الهواء مباشرة في تصريحات عبر الفضائيات أثناء الانتخابات الرئاسية الماضية، حيث سب من لم يشارك في الانتخابات قائلاً: "جتكوا ستين نيلة"، وتقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضده إلا أنه لم يتخذ فيها أي إجراء.

وأكد المواطنون، أن المحافظ "تعمد إقصاء مواطنين بحجة أنهم ينتقدونه، وأن ما قام بنشره ياسر العسقول يُعد نقداً وليس سباً"، رافضين تصرف المحافظ بتقديم بلاغ ضد مواطن، مؤكدين أن المواطن الذي جرى حبسه، "يقوم بعمل مبادرات كثيرة من أجل الغلابة". وأنه لا يجب محاسبة المواطنين بالحبس لما ينشروه على حساباتهم الشخصية.

وأثناء الانتخابات الرئاسية، وجه المحافظ، حديثه للذين لم يشاركوا في الانتخابات قائلا لهم "جتكوا ستين نيلة" عبر إحدى الفضائيات، ما دفع النائب هيثم أبو العز الحريري، إلى تقديم طلب إحاطة في مجلس النواب إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن ما جاء على لسان محافظ كفر الشيخ.

وتنص المادة 303/1 من قانون العقوبات على عقوبة جريمة القذف "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".

ورفض محافظ كفر الشيخ، التعليق على الواقعة، مُكتفيا بأنه سيجري تحرير محاضر ضد من تسول له نفسه سب وقذف المسؤولين أو أخطأ في حقهم وفقاً للقانون، حيث إنه تعمد الإهانة على "فيس بوك"، وأن الأمر منظور أمام القضاء.

وفي الوقت ذاته، تجري محاولات من بعض القيادات وكبار العائلات، للصلح بين المحافظ والمتهم بعد حدوث ثورة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي وتلويح أبناء بلطيم بتنظيم وقفات احتجاجية على تصرف المحافظ.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التى يحرر فيها المحافظ، محضراً يتهم فيه أحدًا بالسب والقذف، فلقد حرر، في أغسطي الماضي، محضرًا ضد اللواء مصطفى راضي، مدير مشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة السابق، حمل رقم 6516 إداري قسم أول كفر الشيخ، يتهمه فيه بالسب والقذف أيضا.