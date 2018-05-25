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أمريكا: على روسيا تحمل مسئولية إسقاط الطائرة الماليزية

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المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت

وكالات

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أمريكا

روسيا

هولندا

الطائرة الماليزية

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، روسيا إلى تحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا عام 2014، بعد نتائج فريق التحقيق الدولي المشترك التي أثبتت أنها أسقطت بصاروخ روسي.

وقالت "نويرت"، في بيان لها، "حان الوقت لكي تعترف روسيا بضربها الطائرة الماليزية، وتتوقف عن حملة نشر المعلومات الخاطئة التي تقوم بها".

فيما دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، روسيا إلى التعامل بجدية مع نتائج فريق التحقيق الدولي بخصوص إسقاط الطائرة.

وفي تصريحات صحفية اليوم، أضاف روته، "استمرار روسيا في إنكار مسؤوليتها أمر مؤسف، أطلب من روسيا تحمل المسؤولية بشكل كامل، والتعاون التام من أجل إظهار الحقيقة كاملة، وتحقيق العدالة لمن ماتوا ولمن بقوا على قيد الحياة".

وأمس الخميس، كشف فريق التحقيق الدولي المشترك، أنّ الصاروخ الذي تسبب في سقوط الطائرة الماليزية في أجواء أوكرانيا عام 2014، روسي من طراز "بوك".

وتحطمت الطائرة في 17 يوليو 2014، خلال قيامها برحلة من العاصمة الهولندية أمستردام، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، وعلى متنها 283 راكبًا، إضافةً لطاقمها المؤلف من 15 شخصًا.

وجرى الحادث في منطقة تشهد اشتباكات بين الانفصاليين والجيش شرقي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل من كانوا على متن الطائرة.

وتقول الدول الغربية وأوكرانيا إن الطائرة "أسقطها الانفصاليون الموالون لروسيا" شرقي أوكرانيا، فيما ترفض موسكو الادعاءات وتقول إنها "أُسقطت من مناطق خاضعة لسيطرة كييف".


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