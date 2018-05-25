» حقيقة زواج «رونالدينيو» من امرأتين في ليلة واحدة

25 مايو 2018 - 10:53 م

كشف البرازيلي رونالدينيو، نجم برشلونة السابق، حقيقة زواجه من امرأتين في ليلة واحدة، وذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي غبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونفى رونالدينيو، الشائعات عن عزمه الزواج بامرأتين في اليوم ذاته، قائلاً: «لا تصدقوا ما يقال، عندما أقرر الزواج، سأخبركم بذلك».

ونقلت صحيفة "ميل أون لاين" البريطانية، عن وسائل إعلام برازيلية، أن رونالدينيو يعتزم الزواج من صديقتيه، بريسيلا كويلو، وبياتريس سوزا، في يوم واحد، رغم أنهما تعيشان معه في قصره في ريو دي جانيرو.

وقالت وسائل الإعلام إن القانون البرازيلي يمنع الزواج من امرأتين في الوقت ذاته، ويعاقب عليه بالسجن، لكن رونالدينيو سيتحايل على القانون، ولن يوثق عقود الزواج، وسيكتفي بالاحتفال فقط.