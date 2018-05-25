"نغم" تقتل مسنة بعد سرقتها

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النيابة العامة

المنصورة

حبس طالبة

سرقة مصوغات ذهبية

قتل مسنة

 أمر رئيس نيابة قسم ثاني المنصورة، بحبس الطالبة "نغم" 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بقتل مسنة وسرقة مصوغاتها الذهبية وأموال كانت بحوزتها في كفر البدماص.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من أهالي منطقة كفر البدماص بالمنصورة، بالعثور على سيدة مسنة تدعى «فويقة. ز. ا» 67 عامًا، تقيم بمفردها مقتولة داخل شقتها بثلاث طعنات ومقطوعة اليد.

وبسؤال جيرانها، أكدوا أن المجني عليها حريصة دائمًا على عدم فتح البوابة الخارجية للمنزل لغريب، وأنها لا تفتح الباب إلا لمن تعرفهم فقط بإنزال المفتاح لهم من شباك منزلها لعدم قدرتها على الحركة.

 وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العقيد أحمد العجوز، مفتش مباحث قسم ثان المنصورة، وتفريغ كاميرات المراقبة من المحالات المجاورة للمنزل، أفاد أن آخر من تردد عليها ودخل البيت هي «نغم» 21 عامًا، طالبة بالفرقة الثانية بالمعهد الفني الصناعي، وأثبت التحريات أنها تمر بضائقة مالية، وأنها دخلت الشارع ولم تخرج منه، وبعدها دخلت سيدة منتقبة لا يعرفها أحد.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، واعترفت الطالبة المقيمة بنفس القرية بارتكابها الجريمة، أن المجني عليها رأتها تسرق مبلغ 75 جنيهًا منها، فأخذت سكينًا من المطبخ وطعنها به خوفًا من أن تفضحها، ثم قطعت يدها لتتمكن من الاستيلاء على المصوغات الذهبية وهم "غوايش ذهبية".

 وبمواجهتها اعترفت المتهمة بتفاصيل جريمتها أمام النيابة، قائلة إنها تتردد منذ 4 أشهر على "الحاجة فوقية" لإعطائها حقن علاجية بمقابل مادي، وتوجهت إليها لإعطائها آخر حقنة يوم ارتكاب الجريمة، ثم خرجت وتظاهرت بغلق الباب، وعادت متخفية في نقاب حتى لا يعرفها أحد من الجيران، وصعدت إلى المنزل من جديد ونفذت جريمتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3368 إداري قسم ثان المنصورة لسنة 2018، وأحيلت الواقعة  للنيابة، التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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