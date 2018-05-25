«الخارجية»: الآثار المهربة لإيطاليا تثير العديد من التساؤلات

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الآثار المهربة لإيطاليا

استقبل السفير أيمن مشرفة مساعد وزير الخارجية للمراسم اليوم الجمعة "ستيفانو كاتاني" القائم بأعمال السفير الإيطالي، وذلك بشأن واقعة ضبط السلطات الإيطالية آثارا مهربة من بينها نحو 118 قطعة مصرية في شهر مايو 2017 في حاوية دبلوماسية.

وقالت الخارجية، في بيان لها، مساء اليوم، إن مساعد وزير الخارجية أكد للجانب الإيطالي على أنه لم يتم إبلاغ السفير المصري بالواقعة إلا في شهر مارس 2018 أي بعد مرور نحو عشرة أشهر، وهو ما يثير العديد من التساؤلات لدى الحكومة المصرية حول أسباب التأخر في إبلاغنا بالواقعة خاصة في ضوء العلاقات الوطيدة بين البلدين.

واستفسر مساعد وزير الخارجية عن هوية المواطن الذي أشارت الصحف الإيطالية إلى أن الطرد الدبلوماسي تابع له، مؤكدًا أهمية إنهاء التحقيقات في تلك القضية في أقرب فرصة ممكنة لاستجلاء الحقيقة أمام الرأي العام المصري، منوهًا بتطلع مصر لتعاون الجانب الإيطالي معنا في هذا الصدد، وضرورة استعادة الآثار التي يثبت أنها آثار حقيقية من قبل وزارة الآثار المصرية، فضلاً عن ضرورة تكثيف التعاون الثنائي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار.


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