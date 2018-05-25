  • الجمعة 25 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:35 م
بحث متقدم
فندي

«فندي»: فضيحة مصرية أكبر من «وترجيت»

الآثار المهربة

«الخارجية»: الآثار المهربة لإيطاليا تثير العديد من التساؤلات

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

«الطيب»: أوروبا تصدر لنا الحروب لاستمرار تجارة السلاح

قلعة صلاح الدين

إحباط محاولة سرقة سور قلعة صلاح الدين

الدولار والجنيه

ارتفاع أسعار الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع

سامح شكري وزير الخارجية

«شكري» عن المصالحة: مصر لجميع أبنائها

مسيرة العودة الكبرى

استشهاد فلسطيني وإصابة 109 آخرين برصاص الاحتلال في غزة

تركي ال شيخ والخطيب

بالأسماء.. «آل شيخ» يكشف صفقات «العيار الثقيل» للأهلي

الخطيب

«ساويرس» يُطالب «الخطيب» بالرحيل

وزير الخارجية سامح شكرى

هذا هو رأي «السيسي» في المصالحة مع الإخوان

«صلاح»: كنت أعشق هذا الثلاثي في طفولتي

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

زميل صلاح بالمنتخب يفجر مفاجأة مدوية عنه

#

أبوعرايس: هكذا أهانت بريطانيا مصر

#

أول تعليق من "صلاح" على أغنية "الملك المصري"

#

صلاح ملك المفاجآت في مونديال روسيا

ريال مدريد

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

قال محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا) قبل ساعات من المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال، بين فريقه الريدز وريال مدريد، بأن زين الدين زيدان مدرب الملكي كان من أبطاله في مجال كرة القدم في فترة الطفولة، إنه في فترة الطفولة كان يعشق توتي أيقونة روما والبرازيلي رونالدينيو والفرنسى زيدان، فقد كانوا لاعبين متميزين بشكل تام عن الآخرين، في طريقة لعبهم».

وأكد صلاح لموقع يويفا أن خوض نهائي البطولة الأوروبية حلم بات حقيقة، الفوز في دوري أبطال أوروبا شيء مختلف، إنه أمر عظيم، قبل عامين شاهدت النهائي من مصر ورأيت كيف كانت الأجواء.

وأضاف «ريال مدريد هو أكثر نادٍ فاز في هذه البطولة، لقد فاز في نهائي التشامبيونزليج ثلاث مرات خلال آخر أربعة مواسم، ما يجعلهم أكثر خبرة، لكن ما أحرزه الريال كان في الماضي، نحن أمام مباراة واحدة وليست اثنتين، لذا نحتاج فقط التركيز، وليس التفكير في الماضي، إنها مواجهة 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا».

وحول الأجواء بين لاعبي ليفربول، قال صلاح «نحن أصدقاء، نخرج سويا لتناول العشاء، ونقضي بعض الوقت مع بعضنا البعض، وهذا يساعدنا خلال المباريات».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مسلسل تهريب الآثار المروع وغياب الأجهزة الرقابية

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حكايتي .. وابتسامة هوليود (2)

عبد العزيز محمد قاسم

طريق الموتى

عبد الرازق أحمد الشاعر

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. مصر تتعادل إيجابيا مع الكويت
» إيطاليا تحقق لتحديد أصل الآثار المهربة
» سبب حيرة «زيدان» قبل موقعة ليفربول
» شاب يذبح ابن عمه بسبب كرة القدم
» خيانة حسام غالي للأهلي.. وتمسك «السعيد» بالانضمام للزمالك
» تشكيل عصابى يعترف بسرقة التوك توك بالإكراه
» حقيقة زواج «رونالدينيو» من امرأتين في ليلة واحدة
» أمريكا: على روسيا تحمل مسئولية إسقاط الطائرة الماليزية
» «صلاح»: كنت أعشق هذا الثلاثي في طفولتي
» ربة منزل تتنازل عن طفلها "السِفاح" لجارتها
» «كلوب» يوضح موقفه من صيام «صلاح»

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
صلاح وابو هشيمة
باشاوات الرياضة المصرية
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر