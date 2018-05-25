» «صلاح»: كنت أعشق هذا الثلاثي في طفولتي

25 مايو 2018 - 10:00 م

قال محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا) قبل ساعات من المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال، بين فريقه الريدز وريال مدريد، بأن زين الدين زيدان مدرب الملكي كان من أبطاله في مجال كرة القدم في فترة الطفولة، إنه في فترة الطفولة كان يعشق توتي أيقونة روما والبرازيلي رونالدينيو والفرنسى زيدان، فقد كانوا لاعبين متميزين بشكل تام عن الآخرين، في طريقة لعبهم».

وأكد صلاح لموقع يويفا أن خوض نهائي البطولة الأوروبية حلم بات حقيقة، الفوز في دوري أبطال أوروبا شيء مختلف، إنه أمر عظيم، قبل عامين شاهدت النهائي من مصر ورأيت كيف كانت الأجواء.

وأضاف «ريال مدريد هو أكثر نادٍ فاز في هذه البطولة، لقد فاز في نهائي التشامبيونزليج ثلاث مرات خلال آخر أربعة مواسم، ما يجعلهم أكثر خبرة، لكن ما أحرزه الريال كان في الماضي، نحن أمام مباراة واحدة وليست اثنتين، لذا نحتاج فقط التركيز، وليس التفكير في الماضي، إنها مواجهة 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا».

وحول الأجواء بين لاعبي ليفربول، قال صلاح «نحن أصدقاء، نخرج سويا لتناول العشاء، ونقضي بعض الوقت مع بعضنا البعض، وهذا يساعدنا خلال المباريات».