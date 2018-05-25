أول تعليق من «شيرين» بعد ضربها لـ«رامز تحت الصفر»

25 مايو 2018 - 09:41 م

بعدما أذيعت حلقة شيرين عبد الوهاب، في برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، اليوم الجمعة، علقت المطربة المصرية على ما جرى في الحلقة، من ضربها وإهانتها للفنان رامز جلال.

غردت شيرين عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أعتقد كفاية كده أوي على صداقتنا يا رامز".

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد انهالت على رامز جلال، بالضرب والسباب، بعدما كشف لها عن شخصيته الحقيقية، ونزع ماكياج المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم، هيكتور كوبر.

وكانت شيرين، تقول لرامز جلال خلال ضربها له، إنها حذرته من الإيقاع بها في برامجه للمقالب.

وتدور فكرة برنامج "رامز تحت الصفر"، حول استضافة عدد من النجوم العرب في روسيا لدعم المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، ولكنهم يقعون هناك في مقلب الممثل المصري، رامز جلال، بعد أن يتنكر في صورة مدرب منتخب مصر، هيكتور كوبر، وبمساعدة من لاعب الكرة المصري المعتزل، مجدي عبد الغني.